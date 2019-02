PARMA INTER ZHANG / Il presidente dell'Inter Steven Zhang esulta su Instagram dopo la vittoria della squadra di Spalletti contro il Parma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il gol di Lautaro Martinez nel finale ha portato tre punti e spazzato via la crisi, regalando il primo successo ai nerazzurri nel 2019. Così il numero uno del club sui social ha postato una foto dove si vedono tante persone con la maglia dell'Inter e dietro la scritta "insieme" in tutte le lingue. Ad accompagnare l'immagine la frase: "Insieme combattiamo per tutto ciò che ci aspetta. Con il sole o con la pioggia".