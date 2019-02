CHIEVO ROMA DI FRANCESCO / Dopo i pareggi rimediati contro Atalanta e Milan, la Roma di EusebioDi Francesco torna alla vittoria battendo per 0-3 al Bentegodi il Chievo Verona, fanalino di coda della Serie A, grazie alle reti di El Shaarawy, Dzeko e Kolarov. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Al termine della partita, il tecnico giallorosso si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la prestazione della sua squadra: ''Siamo partiti molto bene, abbiamo avuto un pò di calo anche per la pressione del Chievo.

Nel secondo tempo siamo rientrati bene e abbiamo chiuso la partita''.

L'esultanza di Kolarov: ''Credo che abbia fatto un grande gesto per chiedere scusa ai tifosi, ribadisco la sua grande professionalità e ha giocato partite importanti anche da infortunato. Dà sempre il massimo, lui sta rispondendo sul campo e speriamo che dia continuità. Su di lui non c'è discussione".

El Shaarawy in crescita: ''Deve essere l'arma in più, ci sono tanti attaccanti che arrivano in doppia cifra e voglio che lui ci arrivi. Siamo diventati una cooperativa del gol, Dzeko per esempio avrebbe meritato un gol in più''.

Gli infortunati: ''Schick aveva un fastidio al flessore, ho preferito cambiarlo ma non sembra nulla di grave. Sono molto contento della prestazione di Mirante, della freddezza che ha avuto e sa gestire determinate situazioni".

