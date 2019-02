FIORENTINA NAPOLI PIOLI CONFERENZA STAMPA / Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese, la Fiorentina di Stefano Pioli riparte dalle mura amiche del Franchi. Di fronte il Napoli di Carlo Ancelotti voglioso di accorciare il gap sulla Juventus. Intanto lo stesso allenatore della 'Viola' ha presentato la super sfida di domani in conferenza stampa: "Mettiamo in campo le nostre caratteristiche. Affrontiamo un grande avversario. Dobbiamo giocare da Fiorentina e confidare nelle nostre qualità. Non abbiamo rivisto la partita dell’anno scorso. Con Ancelotti è un Napoli molto imprevedibile, varia molto. E’ un bene che sia tornato ad allenare nel campionato italiano. La partita dell’anno scorso fu particolare perché a noi riuscì tutto, invece a loro no. Sarà molto motivato. Temo l’imprevedibilità del Napoli”.

EUROPA - "Se vogliamo fare meglio dell'anno scorso dobbiamo avvicinarsi a 60 punti, ne mancano 29 e ogni occasione deve essere sfruttata. Dobbiamo vincere con una grande al Franchi e domani ci sarà una possibilità. Siamo distanti dalle partite dentro o fuori, tranne che per quel che riguarda la Coppa Italia. L'anno scorso avevamo tre punti in meno in classifica e sette di distanza dalla Samp, poi siamo arrivati davanti.

Dobbiamo però cercare di fare punti, sulla carta la partita è molto difficile ma dobbiamo concentrarci per dare il massimo".

SALA - "Sappiamo quanto sia difficile affrontare queste cose. Veretout è molto colpito e scosso, ci ha giocato insieme. Facciamo le condoglianze alla famiglia e li abbracciamo, nella speranza che le persone vicine possano stringersi intorno alla famiglia".

PROBLEMI DI FORMAZIONE - Pioli ha quindi sottolineato l'emergenza difensiva della Fiorentina: "Sia Vitor Hugo che Laurini hanno avuto problemi, vedrò domattina se convocarli o meno, altrimenti potrei convocare due giovani della Primavera. Cercherò fino all'ultimo di recuperarli ma fino a domani non lo potrò sapere". Su Simeone: "Il tridente pesante ci può stare ma le valutazioni le farò domattina quando capirò chi ci sarà nel reparto arretrato. Non pensiamo alla gara dell'anno scorso, l'importante è che stia bene. Sono un po' preoccupato dall'emergenza difensiva, Hugo e Laurini sarebbero importanti. Ripeto però che deciderò solo domattina".

CHIESA, PJACA E RASMUSSEN - "Chiesa sta vivendo un momento di grande maturità. Sta facendo tutto il possibile per rendere al meglio e mettere le sue qualità al posto della squadra. Rasmussen? Non parlo in questo momento di giocatori che ancora non ho. Quando avrò la possibilità di allenarlo lo giudicherò e ne riparleremo. Pjaca sta bene fisicamente. Ci si aspetta tanto da lui e domenica non ha inciso per quello che poteva dare.”

