Calciomercato Roma, Zaniolo piace anche al Psg

CALCIOMERCATO ROMA / Si allunga la lista delle pretendenti per Nicolò Zaniolo. L'ultima ad aggiungersi, in ordine temporale, è il Psg: il club francese è sempre molto attento ai talenti italiani, già la scorsa estate aveva mosso passi importanti per arrivare a Lorenzo Pellegrini. Ma sia il classe '96 sia l'ex nerazzurro al momento restano concentrati sul loro percorso in giallorosso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In particolare, il numero 7 punta ad un futuro da capitano della formazione romanista.Nel frattempo piovono conferme sull'intenzione di Zaniolo di discutere del suo rinnovo solo al termine della stagione. Una strategia per analizzare, a bocce ferme, la sua crescita dopo l'inatteso exploit in campionato che di fatto ha permesso al suo cartellino di toccare già quota 40 milioni di euro. "Domani giocherà, è libero a livello mentale - le parole di Di Francesco, alla vigilia della sfida con il, in conferenza stampa-, sfruttiamo la sua gioventù e la voglia di essere determinante. A volte è troppo generoso, sembra un paradosso, ma ben venga l'esuberanza di questi ragazzi".