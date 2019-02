Calciomercato Juventus, Douglas Costa porta il colpaccio

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA ERIKSEN / Tra infortuni, squalifiche, incidenti e altri aspetti extracampo, la stagione di Douglas Costa non è certamente decollata. Il brasiliano non è riuscito a ripetere la splendida seconda metà della scorsa stagione e in casa Juventus l'ipotesi cessione non viene più vista come un pericolo da evitare ad ogni costo.

Il calciomercato Juve sarà improntato ad un forte rinnovamento un po' in ogni settore del campo e il mercato in entrata verrà finanziato anche da alcune cessioni.

Per quanto riguarda l'ex giocatore del Bayern Monaco, il suo profilo stuzzica da tempo diverse squadre di Premier League. Tra queste c'è anche il Tottenham. Se l'interesse degli Spurs dovesse tramutarsi in una richiesta ufficiale, non è escluso che Fabio Paratici possa fare un altro tentativo per Eriksen, vecchio pallino del dirigente bianconero.

