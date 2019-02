FIORENTINA NAPOLI / "Volevamo ricordarvi che mancano 3 giorni a Fiorentina-Napoli" con faccina sorridente e foto di Giovanni Simeone che mostra il numero 3, quello dei gol rifilati agli azzurri nello scorso campionato. E' il post pubblicato sui social dalla società toscana che ha acceso le polemiche in vista della gara di sabato pomeriggio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il riferimento alla partita al 'Franchi' dello scorso campionato non è andato giù ai tifosi delche nei commenti si sono scatenati: fu quella gara, infatti, a decretare di fatto la fine del sogno scudetto per la squadra allora allenata da(il famoso "scudetto perso in albergo"). Così si è scatenato una vera e propria polemica con i partenopei ad accusare la Fiorentina di festeggiare le vittorie della 'rivale'e i viola a replicare a tono.