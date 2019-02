Calciomercato Bologna, prove di rinnovo per Palacio

CALCIOMERCATO BOLOGNA RINNOVO PALACIO / 37 anni e non sentirli. Rodrigo Palacio è ancora al centro del progetto Bologna e nonostante la carta d'identità si guarda al futuro insieme.

Come scrive il 'Corriere dello Sport', gli emiliani vorrebbero fortemente trattenere l'attaccante argentino in scadenza di contratto a giugno. 'El Trenza', arrivato dall'Inter nel 2017, ha già annunciato che al termine di questa stagione deciderà se continuare e, nel caso, lo farebbe in Italia. In caso di salvezza e con un progetto ambizioso, dunque, Palacio sarebbe pronto a prolungare il suo matrimonio in rossoblu.