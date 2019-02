CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN/ Sono soltanto 4 i punti di distacco del Cagliari allenato da Rolando Maran dal 18esimo posto occupato dal nuovo Bologna di Mihajlovic. I sardi, dopo un buon inizio, non vincono ormai dal 26 dicembre, giorno della sfida casalinga contro il Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La situazione delicata del Casteddu, ha portato la società a muoversi nella sessione di calciomercato per assicurare al tecnico ex Chievo giocatori affidabili ed esperti. Ad esempio i colpi, ora infortunato, e, due fedelissimi di Maran sin dai tempi del Bentegodi. L'intenzione della proprietà infatti, è proprio quella di andare avanti con l'ex allenatore del Catania che, nonostante i risultati non ottimi, resta saldo sulla panchina rossoblù. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!