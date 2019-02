INTER DALIC PERISIC / Inizio 2019 da incubo per l'Inter e per Ivan Perisic. L'esterno croato, rimasto in nerazzurro nonostante la richiesta di essere ceduto, è un lontano parente del giocatore ammirato nelle passate stagioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Del momento del 30enne ha parlato il commissario tecnico dellaZlatko, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha dichiarato: "Non posso commentare quello che è successo sul mercato. Posso solo dire che Perisic è un giocatore fantastico, che ha giocato molto bene soprattutto in Nazionale. Ha disputato un ottimo Mondiale, ma quello che succederà in futuro non lo so. Puoi giocare a calcio in modo meraviglioso se sei al massimo della forma, cosa non facile dopo una coppa del mondo da protagonista. Detto questo, do il mio sostegno assoluto a Perisic".