INTER MAROTTA NAINGGOLAN / Colpo del mercato estivo dell'Inter, Radja Nainggolan finora ha deluso le aspettative: l'errore dal dischetto contro la Lazio in coppa Italia è il punto più basso toccato in nerazzurro dal belga che ora deve fare i conti anche con le critiche della piazza.

Dell'ex Roma ha parlato a 'Sky' l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe: "Per Nainggolan ci sono state difficoltà di inserimento e non ha fatto le prestazioni che ci aspettavamo. Ovviamente può e deve fare di più e il primo a saperlo è proprio lui. Parla molto cone sta facendo un lavoro particolare: siamo sicuri che in futuro ci darà prestazione sempre più importanti al pari del livello del calciatore che è.