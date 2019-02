CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS HAMSIK DIMARO / Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sarà ancora a Dimaro per il ritiro estivo anche il prossimo luglio. Proprio oggi la conferenza stampa di presentazione dell'evento insieme all'head of operations del club Alessandro Formisano ed i vertici di Trentino marketing. Il patron azzurro è però ovviamente partito dalla delicata situazione Hamsik: "Voi volete sapere tutti cosa accadrà con Hamsik, ma non si parlerà di Hamsik.

Napoli, De Laurentiis tra stadio e tifosi

Non c'è nulla da dire, quando sarà il momento vi convocheremo e vi diremo cosa è accaduto col capitano. Ora si parla del trentino, poi tra 3-4-5 giorni, quando sarà, parleremo di Hamsik. Voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto".

De Laurentiis ha avuto modo di parlare anche della scarsa affluenza allo stadio: "Il San Paolo vuoto mi sorprende, vedo che a San Siro incassano 5 milionicon una sola gara. I tifosi pensano solo allo scudetto, non ad avere un Napoli forte. Non uso i soldi del club per la Filmauro, ma pure se fosse? Il calcio è business, mettetevelo in testa".

