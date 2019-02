NAPOLI HAMSIK FORMAZIONE / Marek Hamsik via da Napoli: quello che si raccontava da mesi è diventato concreto in un pomeriggio di febbraio. Il capitano azzurro contro la Sampdoria può aver giocato l'ultima gara in Serie A: il saluto al momento della sostituzione con Diawara è sembrato da passo d'addio e la conferma si è avuta nel post gara con le parole di Ancelotti sulla trattativa per il trasferimento in Cina di Hamsik.

Lo stesso allenatore partenopeo non si è detto preoccupato per l'addio del centrocampista slovacco: "Non dobbiamo cercare sosia, abbiamo altri calciatori che interpreteranno il ruolo con altre caratteristiche".

Ma chi prenderà il posto di Hamsik nella coppia di centrocampisti del 4-4-2 di Ancelotti? Con Allan punto fermo o quasi della squadra, l'altro posto sarà occupato alternativamente da Diawara, Zielinski e Fabian Ruiz. Gli ultimi due però in stagione hanno giocato molto spesso da esterni e poi al centro. I numeri almeno dicono questo: il polacco per quattro volte è stato schierato al centro, stesso numero di presenze da centrale anche per Fabian Ruiz con due volte in campionato, uno in Champions e uno in Coppa Italia.

I risultati poi non sono stati spesso soddisfacenti: il pareggio casalingo contro il Chievo è arrivato con Diawara-Zielinski al centro, con Ruiz da centrale poi sono arrivati altri due pareggi a reti bianche, in Champions contro la Stella Rossa e in campionato in casa del Milan. Ora tocca ad Ancelotti trovare la quadra migliore per far sentire poco, almeno sul campo, l'assenza di Hamsik.

