INTER BOLOGNA SPALLETTI / Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. Calciomercato.it ha seguito per voi le parole dell'allenatore nerazzurro.

RIPARTIRE - "Si fa sempre allo stesso modo per certi versi, per altri cercano soluzioni a ciò che non è andato bene. Ogni partita ti porta cose nuove, si fa l'analisi di ciò che è successo. Poi c'è uno schema professionale cui attinersi come la completa disponibilità ad un determinato lavoro. Poi è chiaro che ci sono cose da migliorare però la squadra è stata dentro la partita, non è che abbia avuto un comportamento totalmente sbagliato. L'ultimo rigore è stato sbagliato e si separano bene le cose non facendo ulteriore confusione".

PERIODO COMPLICATO - "Siamo usciti dalla coppa Italia, come siamo usciti dalla Champions e sono competizioni importanti. Però bisogna andare a lavorare in maniera corretta sulla struttura e su quello che avevamo idea di costruire. Soltanto consolidando la struttura, rimanendo nel tempo, si può ambire a vincere dei titoli. I tifosi ovviamente hanno fretta perché sono molti anni che l'Inter non vince ma non posso addossarmi tanti anni di mancate vittorie dove magari ci si è più allontanati che avvicinati al vincere. Si lavora e si prova a migliorre ciò che non va bene. Non vedo la necessità di buttare tutto all'aria: non vedo la differenza tra quello che stiamo facendo e quello che dovevamo fare. La vedo in come si è trattati: si ripetono concetti che non sono più notizie, sono più un modo di fare. Conte può andare a giro dove gli pare, Marotta è giusto che vada poi a cercare il bene dell'Inter, il migliorare il futuro dell'Inter: poi bisogna lavorare giornalmente. In questo caso qui, se si tira in ballo più volte la notizia, secondo me Marotta sa come si fanno le cose e per quello che state dipingendo, non rappresenta il suo stile di lavorare, la sua professionalità. Lui sa bene che queste cose qui non fanno il bene dell'Inter. Per come la state riportanto, è un'offesa alla sua qualità professionale. Così si comportano i dilettanti, non i professionisti come Marotta".

MOMENTO DA GESTIRE - "Delle voci ne abbiamo parlato, a me non cambia niente.

Se vuole gli dico i chilometri che ho fatto con la tuta di allenatore addosso. E' il mio lavoro, il mio quotidiano: non ho sempre vinto nel calcio, ho perso tante partite, ne ho vinte anche. Visto che lei ha detto che è un epilogo quasi scontato a fine campionato... non lo dice lei? E chi lo dice? Marotta tratterebbe un affare di questo genere così? Lui è un professionista doc, lo avete detto voi finora... e poi dite che incontra Conte in sede. E' una cosa che non sta insieme: sono chiare le intenzione di chi accosta le tue cose. E' ridicolo ciò che si scrive in questo caso qui! Marotta incontrerebbe in questo momento Conte in sede? Non è credibile, non è notizia, è una strategia, altrimenti lo incontra da qualche altra parte. Poi è chiaro che deve cercare il meglio dell'Inter. A me non cambia niente! Io non ho chiesto niente, mi hanno proposto un contratto di 3 anni e questo significa che si sa che serve tempo per un'ulteriore crescita. Se fossi Marotta non mi sentirei molto lusingato da come lo avete descritto. Così non ce lo vedo, è tutta un'altra persona: così farebbe un direttore di prima categoria"

SQUADRA POCO ATTENTA - "La rincorsa di Nainggolan? Ma lei sta dicendo che ha sbagliato apposta? Bisogna stare attenti a fare nomi, altrimenti posso interpretare anche io le cose come le interpretate voi. A me sembra che la squadra se la stia giocando: siamo arrivati in fondo alla partita, ce la siamo giocati fino alla fine. Potevamo anche vincerla".

PERISIC - "Si è allenato molto bene. E' una cosa che ormai è finita, rientrata. Lui è a disposizione e se mi fa vedere ciò che mi aspetto e so che può dare, sono disponibile a usarlo come sempre fatto. Anche lì ci sono precisazioni da fare. Perisic ha qualcosa contro chi? Sono l'ultimo che lo ha fatto sempre giocare, che lo ha sostenuto. Con me sicuramente non può avere qualcosa ed invece anche lì vedo che si vuole usare... Anche ciò che ho detto l'altra sera: io mi riferivo a lui, non a Marotta come invece si è voluto far passare. Marotta ha gestito al meglio una notizia che ormai era uscita. Era meglio che lui non diceva che volesse andare via: ciò che ha detto Marotta è per metterlo davanti alle sue responsabilità. Ora deve pedalare perché c'è bisogno della sua qualità e io sono convinto che ce la darà anche domani se lo vado a mettere in campo".

