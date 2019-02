Calciomercato Milan, retroscena Denis Suarez: sfumato per 'colpa' di... Higuain!

CALCIOMERCATO MILAN RETROSCENA DENIS SUAREZ HIGUAIN / Si è chiuso senza l'acuto finale il calciomercato Milan che ha cercato fino all'ultimo di piazzare un altro colpo per accontentare le esigenze del tecnico Gennaro Gattuso. Tanti profili sondati, tra centrocampisti offensivi ed esterni d'attacco. L'ultimo nome, in ordine cronologico, quello di Saint-Maximin per il quale il tecnico del Nizza Patrick Vieira è arrivato a minacciare le dimissioni in caso di cessione al Milan.

Mentre a poche ore dalla chiusura della sessione invernale spunta un retroscena su un altro grande colpo sfumato.

Si tratta di Denis Suarez, centrocampista offensivo classe '94 di proprietà del Barcellona. Il Milan, secondo quanto rivelato dal manager Andrea Bricchi molto vicino alle vicende rossonere, avrebbe avuto la possibilità concreta di arrivare al gioiello blaugrana, ma come riporta 'Fox Sports' i vincoli Uefa hanno imposto alla dirigenza milanista di focalizzarsi innanzitutto sulla complessa cessione di Gonzalo Higuain, perdendo dunque terreno nella corsa a Suarez. Quando i rossoneri sono tornati ad informarsi per lo spagnolo durante gli ultimi giorni del mercato di gennaio, il giocatore ed il Barça avrebbero avanzato richieste economiche molto elevate, forti dell'inserimento prepotente dell'Arsenal. A quel punto il Milan si è tirato indietro e Denis Suarez è passato a titolo temporaneo ai 'Gunners'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui