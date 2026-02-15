Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan-Inter a forte rischio: scatta l’allarme doppia squalifica

Foto dell'autore

Il derby dell’8 marzo potrebbe essere decisivo in chiave Scudetto

È a rischio, anzi a forte rischio per il derby Milan-Inter del prossimo 8 marzo. Quello che potrebbe decidere o quasi la corsa Scudetto che al momento vede due concorrenti: i nerazzurri di Chivu e i rossoneri di Allegri. All’andata, lo scorso 23 novembre, vinse il ‘Diavolo’ per 1-0.

Chivu e Allegri
Milan-Inter a forte rischio: scatta l’allarme doppia squalifica (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Fu decisiva la rete di Pulisic, uno che quando sta bene fa la differenza. Altrettanto si può dire di Adrien Rabiot, ‘fedelissimo’ di Allegri che col Pisa si è beccato una espulsione a dir poco ingenua nei minuti di recupero: il secondo giallo è arrivato a causa delle sue accese proteste. È possibile che abbia rivolto un’espressione inguriosa ai danni dell’arbitro Fabbri.

Rabiot tornerà con la Cremonese: un altro giallo e niente derby

Il francese salterà così la delicata sfida col Como di Fabregas. Rientrerà nella successiva, in casa della Cremonese, portandosi dietro quella diffida con cui era sceso in campo alla ‘Cetilar Arena’.

Rabiot durante una partita del Milan
Rabiot a rischio squalifica per il derby con l’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it
/7
664

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

In caso di giallo, non glielo auguriamo, sarebbe costretto a saltare la partita che verrà dopo. Il derby, per l’appunto… Inutile dire che per il Milan sarebbe una perdita molto pesante. Rabiot è uno giocatori più decisivi (4 gol e 5 assist) della formazione di Allegri, che non perde in campionato dalla prima giornata. Avversario proprio la Cremonese di Nicola.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie