Milan-Inter a forte rischio: scatta l’allarme doppia squalifica

Il derby dell’8 marzo potrebbe essere decisivo in chiave Scudetto

È a rischio, anzi a forte rischio per il derby Milan-Inter del prossimo 8 marzo. Quello che potrebbe decidere o quasi la corsa Scudetto che al momento vede due concorrenti: i nerazzurri di Chivu e i rossoneri di Allegri. All’andata, lo scorso 23 novembre, vinse il ‘Diavolo’ per 1-0.

Fu decisiva la rete di Pulisic, uno che quando sta bene fa la differenza. Altrettanto si può dire di Adrien Rabiot, ‘fedelissimo’ di Allegri che col Pisa si è beccato una espulsione a dir poco ingenua nei minuti di recupero: il secondo giallo è arrivato a causa delle sue accese proteste. È possibile che abbia rivolto un’espressione inguriosa ai danni dell’arbitro Fabbri.

Rabiot tornerà con la Cremonese: un altro giallo e niente derby

Il francese salterà così la delicata sfida col Como di Fabregas. Rientrerà nella successiva, in casa della Cremonese, portandosi dietro quella diffida con cui era sceso in campo alla ‘Cetilar Arena’.

In caso di giallo, non glielo auguriamo, sarebbe costretto a saltare la partita che verrà dopo. Il derby, per l’appunto… Inutile dire che per il Milan sarebbe una perdita molto pesante. Rabiot è uno giocatori più decisivi (4 gol e 5 assist) della formazione di Allegri, che non perde in campionato dalla prima giornata. Avversario proprio la Cremonese di Nicola.