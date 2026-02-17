Atalanta
Conte-Napoli ai titoli di coda: “Arriva il tecnico in rampa di lancio”

Foto dell'autore

“Il primo anno è strabiliante, il secondo così così”. Ecco De Laurentiis con chi lo sostituisce

Nessuno si stupirebbe se Conte andasse via dal Napoli a fine stagione. Del resto nei club è durato al massimo due anni, fatta eccezione per l’esperienza alla Juve terminata dopo 3 stagioni e un giorno, quello del raduno.

Conte dopo l'espulsione in Inter-Napoli
Conte-Napoli ai titoli di coda: “Arriva il tecnico in rampa di lancio” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Conte ha altri due anni di contratto con il club azzurro (ma il rinnovo fino al 2028 non è mai stato ufficializzao), però l’aria che si respira in questi mesi e settimane sa di divorzio a giugno. Anche tra gli addetti ai lavori c’è questa sensazione, per non dire certezza.

“A me risulta che l’anno prossimo non sarà più lui l’allenatore del Napoli – ha detto a Radio Marte Sabatino Durante, agente e intermediario esperto che lavora molto con il Sudamerica – Il primo anno di Conte è strabiliante, il secondo così così… La sua storia è questa. La cioccolata fondente è buona, però alla fine non devi esagerare”.

Durante non sa il nome, ma il profilo su cui vorrebbe puntare De Laurentiis per il dopo Conte: “Ho le mie fonti, magari l’anno prossimo il presidente punterà su un tecnico giovane in rampa di lancio a grandi livelli“.

