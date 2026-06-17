Gila-Napoli, si complica la situazione: fase di stallo nella trattativa | CM

Si complica il trasferimento di Mario Gila al Napoli con la Lazio che, per il momento, non ha accettato le condizioni proposte dal Napoli per l’affare.

Difensore spagnolo classe 2000, Mario Gila gode della stima di Massimiliano Allegri, pronto ad essere ufficializzato come prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese aveva seguito a lungo il centrale anche per il suo Milan con l’ex Real Madrid che poteva diventare uno dei rinforzi in difesa per i rossoneri in caso di permanenza sulla panchina meneghina.

Accordatosi con il Napoli, Massimiliano Allegri ha subito chiesto l’acquisto del difensore della Lazio, ma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’affare si starebbe complicando. L’offerta del Napoli, di circa 12 milioni di euro, non sarebbe stata accettata dalla Lazio che a queste condizioni non lascerà partire il proprio difensore. A un anno dalla scadenza del contratto, però, il rischio dei capitolini è di dover salutare il giocatore tra un anno a costo zero.