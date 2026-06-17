Francesco Camarda è stato ufficialmente riscattato dal Lecce con il centravanti classe 2008 che, in questo momento, è a tutti gli effetti un calciatore della formazione salentina.

“L’U.S. Lecce – si legge sul sito ufficiale del club pugliese – comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan, che ha la facoltà di esercitare la controopzione dal 18 al 20 giugno“. Adesso il Milan avrà tre giorni per riacquistare il centravanti classe 2008 sul quale ha sempre dimostrato di voler puntare in ottica futura con Zlatan Ibrahimovic che ne è un grande estimatore.

Per riportare il giocatore a Milanello il Milan dovrà versare nelle casse del Lecce una somma intorno ai 4 milioni di euro, facendone guadagnare di fatto uno ai giallorossi che ne hanno dovuti riconoscere 3 ai rossoneri per riscattare il classe 2008.