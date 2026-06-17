Tiago Gabriel è finito nel mirino del Milan con il difensore portoghese che piace a Ruben Amorim, nuovo allenatore dei rossoneri e connazionale del centrale del Lecce.

Centrale difensivo con il contratto in scadenza fino al giugno del 2027, Tiago Gabriel rappresenterà, con ogni probabilità, la prossima plusvalenza del Lecce con il portoghese pronto a cambiare aria. La valutazione che i salentini fanno del proprio calciatore è di circa 15 milioni di euro, ma non è da escludere che, avendo ancora un solo anno di contratto, la cessione possa chiudersi attorno ai 12 milioni.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrale piace a Ruben Amorim che avrebbe segnalato il suo profilo alla proprietà, al momento, però, alle prese con la ricerca di un nuovo direttore tecnico. Oltre ai rossoneri ci sarebbero anche Bologna, Fiorentina e Bournemouth sulle tracce del classe 2004, autore di un’ottima stagione con i salentini.