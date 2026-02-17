Atalanta
Nuovo attacco all’Inter: “Arbitraggio scandaloso, c’è sudditanza”

Foto dell'autore

Il Ds: “Per tutta la partita ha favorito i nerazzurri”

Nelle ultime ore alle polemiche della Juve per l’arbitraggio del derby d’Italia con l’Inter, si sono accodate quelle dell’Ospitaletto. La squadra del girone A di Serie C ieri ha affrontato in campionato l’Under 23 nerazzurra, guidata da Stefano Vecchi.

Vecchi, allenatore dell'Inter Under 23
Il Ds dell’Ospitaletto attacca l’Inter Under 23 (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La gara è terminata 2-2, con i padroni di casa capaci di rimontare il doppio svantaggio. Al termine dell’incontro si è presentato in conferenza stampa il Ds dell’Ospitaletto Paolo Musso, il quale è andato giù duro sulla direzione arbitrale che, a suo dire, ha voluto favorire l’Inter Under 23.

“Credo che la squadra sia stata encomiabile ancora una volta, ma siamo di nuovo a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso. Per tutta la partita ha avvantaggiato l’Inter, con situazioni chiare e limpide. E questa cosa non va bene“.

Ds Ospitaletto contro l’Inter: “Episodi tutti a loro favore. C’è sudditanza”

L’Ospitaletto si lamenta per la mancata assegnazione di un rigore, nonostante l’utilizzo del Var a chiamata: “Era un penalty evidente, lo hanno visto tutti. Impossibile non andare a rivederlo al Var“. Poi per il lancio del pallone in campo dalla panchina dei nerazzurri, “una cosa vergognosa”.

Infine per la decisione dell’arbitro Striamo di andare a rivedere al monitor l’azione del 2-2 dell’Ospitaletto, senza che ci fosse stata la chiamata dell’Inter: “È stata una cosa assurda, non so cosa volesse andare a rivedere“.

Musso in conferenza stampa
Musso, Ds Ospitaletto: “Episodi dubbi tutti girati a favore dell’Inter” (Screen Youtube Ospitaletto) – Calciomercato.it

Per il Ds Musso c’è stata e c’è una sudditanza psicologica nei versi dell’Inter Under 23: “Hanno una squadra fortissima, ma non ci deve essere questa sudditanza.

Non è corretto per lo spettacolo, perché tutti ci stiamo giocando qualcosa di importante, noi per primi – ha evidenziato Musso in conclusione – Questi arbitraggi penso siano davvero intollerabili, e soprattutto è intollerabile il fatto che si possa tutelare una squadra in questo modo. Gli episodi dubbi sono girati tutti a favore dell’Inter”, che attualmente ricopre l’ottava posizione in classifica.

