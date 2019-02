CALCIOMERCATO REAL MADRID MBAPPE' / Chi non sogna un giorno di entrare nel Santiago Bernabeu con addosso la maglia del Real Madrid? Tutti, forse tranne Lionel Messi. Il fascino dei Blancos da anni attira a Madrid tutte le stelle che il panorama del calcio mondiale è in grado di offrire: da Zidane, Beckham e i 'Galacticos' fino ad arrivare a Cristiano Ronaldo e Bale nella storia più recente. Florentino Perez però coltiva il sogno di strappare al Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, che può vantare già un Mondiale vinto da assoluto protagonista con la Nazionale francese. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Come riportato da 'AS' è un dediserio condiviso anche dallo stesso giocatore.

Il quotidiano spagnolo infatti rivela un clamoroso retroscena destinato ad avere ripercussioni importanti sulle prossime finestre di mercato. E' il 14 febbraio 2018 e ilfa visita al Real Madrid nella gara di andata degli ottavi di: l'incontro termina 3-1 in favore dei Blancos e negli spogliatoi Mbappé incontrache ricopre il ruolo di consulente personale per l'accademia giovanile madrilena. E' stato proprio lui a guidare il francese, accompagnato dai suoi genitori e dallo zio, nella visita effettuata a Madrid nel 2013 con l'obiettivo di persuadere la famiglia del ragazzo ad accettare la destinazione madrilena. In quell'occasione Isidro gli disse di trasferirsi al Real Madrid, la risposta di Mbappé non ha lasciato dubbi: "Se fosse per me, sarei già qui".

