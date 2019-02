CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / La Juventus di Massimiliano Allegri ha messo gli occhi su Joao Felix, centrocampista 19enne portoghese del Benfica considerato in patria come l'erede di Rui Costa. Nell'ultima giornata di campionato il talentuoso classe 1999 ha incantato tutti con gol, assist, lanci telecomandati e numeri di alta classe nel roboante 5-1 del Benfica sul Boavista.

Su Joao Felix c'è anche Paratici che può contare su due alleati speciali: Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo. Il centrocampista del Benfica, intervistato da 'Tuttosport', ha aperto le porte ad un trasferimento in bianconero: ''Non sono spaventato dalle cifre che ruotano attorno a me, né dai paragoni illustri proposti dai media, né dall’interesse dei più grandi club del pianeta. E poi ho un procuratore che è un fenomeno, il migliore del mondo, Jorge Mendes - ha dichiarato Joao Felix -. Futuro? Sarà una decisione che prenderemo di comune accordo ma sono attratto dai grandi campionati come quello spagnolo, inglese, italiano e francese. Ma ho il sogno di giocare a fianco di Cristiano Ronaldo. Perché è semplicemente il più grande''

