Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO: Ibanez era stato offerto alla Roma

CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ OFFERTO / Ufficializzato dall'Atalanta un giorno fa per raccogliere in estate l'eredità di Mancini, Roger Ibañez da Silva è arrivato in Italia con sei mesi di ritardo.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , infatti, a maggio 2018 il difensore ventenne del Fluminense fu offerto in più di un'occasione alla. Gli agenti del calciatore brasiliano non ottennero tuttavia alcuna risposta da Trigoria.