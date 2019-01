CALCIOMERCATO TORINO MILINKOVIC SAVIC / Ora è ufficiale: Vanja Milinkovic-Savic lascia la Spal e passa in prestito all'Ascoli. Il portiere di proprietà del Torino, fratello minore del centrocampista della Lazio, ripartirà dalla serie cadetta.

Ieri si è registrata l'apertura definitiva della dirigenza granata e in giornata è arrivata anche la tanto attesa ufficialità. Con la Spal Milnkovic-Savic ha disputato solo due gare in campionato, incassando quattro gol. Ora per lui pronta una nuova avventura nelle Marche. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

