PSG INFORTUNIO NEYMAR MANCHESTER UNITED / Pessime notizie in casa PSG.

Il comunicato ufficiale del club francese ha confermato le indiscrezioni sull'infortunio di Neymar : "in seguito al consulto degli specialisti - si legge nella nota della società - si è deciso di sottoporre il giocatore ad un trattamento conservativo della sua lesione al quinto metatarso destro. L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain si è mostrato in totale accordo con la terapia proposta. Di conseguenza, il ritorno in campo di Neymar è atteso in circa dieci settimane". L'ex Barcellona salterà così l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro ile resta in forte dubbio anche per la sfida di ritorno, in programma il 6 marzo.