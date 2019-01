EMPOLI GENOA IACHINI / Sconfitta che brucia per l'Empoli, battuto in casa dal Genoa. Rammaricato il tecnico Giuseppe Iachini al termine del match: "Dovevamo essere più bravi nel primo tempo dove abbiamo creato molto - ha spiegato a 'Sky' - Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, ma una volta trovato il pareggio ci siamo fatti prendere dalla voglia di strafare.

Aver perso l'equilibrio in mezzo ci ha condannato, dovevamo leggere meglio la ripartenza del 2-1. Non posso rimproverare nulla sul piano dell'impegno, ma abbiamo commesso errori di disattenzione che non ci possiamo permettere. Peccato, avremmo anche potuto vincere gestendo meglio certe situazioni. Ci manca esperienza, lo spirito e la mole di gioco non ci mancano. Facciamo buone gare ma non concretizziamo. Mercato? La società sta lavorando, ci servono alternative nel girone di ritorno, il dispendio energetico sarà notevole".