CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Deulofeu dopo Piatek: il Milan proverà regalare un altro rinforzo a Rino Gattuso in attacco. Leonardo va alla ricerca di un esterno offensivo e il nome caldo in questo momento è quello dello spagnolo, con un passato rossonero e attualmente al Watford.

Il club inglese dice no all'ipotesi prestito con diritto di riscatto e valuta l'ex Barcellona 25 milioni di euro. Una cifra non alla portata del Milan che però non si arrende: come riferito da 'Sky', infatti, Leonardo è pronto a rilanciare per Deulofeu provando a convincere Deulofeu, puntando anche sulla volontà del calciatore che è tentato dal ritorno in Serie A.

