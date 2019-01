CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO / A quattro giorni dalla fine del mercato invernale la Curva Nord della Lazio ha espresso il suo dissenso nei confronti della politica societaria sul mercato.

Nel settore è infatti comparso lo striscione indirizzato al presidente: "Basta con l'alibi delle cessioni, per la coppe servono i campioni". Il presidente biancoceleste è stato poi invitato a "cacciare i soldi" con un coro con cui la tifoseria laziale spera di convincerlo a un colpo last minute per rafforzare la squadra.