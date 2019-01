PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-JUVENTUS: Cancelo cambia il match, Immobile che errore!

PAGELLE TABELLINO LAZIO JUVENTUS / Cancelo è decisivo nella vittoria della Juventus sul campo di un'ottima Lazio: il portoghese realizza il gol del pari e si procura il rigore della vittoria. Tra i bianconeri Ronaldo sembra in serata no fino all'azione decisiva, mentre nella Lazio brila Leiva, mentre Immobile paga l'erroraccio davanti a Szczesny.

LAZIO

Strakosha 6 - Sulla rete di Cancelo può poco, pochi istanti prima aveva salvato sul tiro di Dybala. Per il resto è poco impegnato.

Bastos 6 - L'azione del gol dell'1-1 nasce dalla sua parte. Per il resto è protagonista di una buona prova, che gioca anche con discreta personalità. Dal 90' Neto sv.

Wallace 6 - A due passi da Szczesny si divora di testa l'occasione del gol del vantaggio.

Radu 6,5 - Ronaldo gravita spesso dalle sue parti e lui lo limita.

Parolo 6 - Con un sinistro a giro mette in seria difficoltà Szczesny. Da esterno riesce a farsi valere.

Milinkovic 6,5 - Si sacrifica da interno con buoni risultati.

Leiva 6,5 - Bravo nel primo tempo a dettare i tempi del gioco e ad aggredire chi passa dalle sue parti. Nella ripresa il copione non cambia, almeno fino al quarto d'ora finale.

Luis Alberto 6,5 - Gli capita un buon pallone in area ma cincischia troppo e perde l'occasione. Poi ci prova da fuori ma il tiro è troppo centrale. Va vicino alla rete anche a inizio ripresa. In ripresa. Dall'81' Berisha sv.

Lulic 5,5 - Bel primo tempo, quando in più di un'occasione mette in difficoltà la fascia destra juventina. Poi rallenta fino alla sciocchezza del rigore.

Correa 6,5 - Con uno splendido spunto palla al piede mette in crisi l'intera difesa juventina dopo pochi minuti. Il più pericoloso della sua squadra.

Immobile 5 - Vivace nella prima frazione, Rugani gli nega il gol sulla linea. Poi si divora la rete del raddoppio solo davanti a Szczesny. Dall'82' Caicedo sv.

All. Inzaghi 6 - Per più di un'ora la sua Lazio gioca alla grande. Poi, dopo aver sfiorato il raddoppio, la Juve esce dal guscio e lui può farci poco.



JUVENTUS

Szczesny 6 - Attento su Luis Alberto. Plastico su Parolo. Sull'autogol non può farci nulla.

De Sciglio 5,5 - Soffre Lulic che lo mette in difficoltà soprattutto nel primo tempo.

Bonucci 6 - Si fa male quasi subito, resiste poco meno di un tempo.

Dal 40' Chiellini 6 - Non è una serata facile, se la cava con l'esperienza.

Rugani 5,5 - Con un pasticcio regala una clamorosa occasione a Immobile, che poi sventa sulla linea. Soffre la velocità del centravanti biancoceleste e di Correa.

Alex Sandro 5,5 - Contro Parolo dovrebbe aver vita facile ma non è così.

Emre Can 5 - Perde un pallone pericolosissimo al limite della sua area. In difficoltà nella prima frazione, subisce molto lo slancio offensivo del centrocampo laziale. Poi sembra andare meglio, fino al patatrac dell'autogol.

Matuidi 5,5 - Un po' confusionario, va in difficoltà con l'aggressività degli avversari. Dal 60' Bernardeschi 6,5 - Entra per dare la scossa, e lo fa con la grande progressione con cui costrusce la palla gol dell'1-1.

Bentancour 5,5 - Non riesce a imporsi nel difficle primo tempo della sua squadra. Non va molto meglio nella ripresa.

Douglas Costa 5,5 - Due sue folate offensive sono le uniche azioni degne di nota nel primo tempo juventino. Poi si eclissa fino al cambio. Dal 70' Cancelo 7 - Gli bastano tre minuti per realizzare il gol dell'1-1: sfrutta l'opportunità con freddezza. Poi si procura il rigore. Decisivo, anche se si divora il gol dell'1-3.

Dybala 6 - Cerca di proporsi ma non lascia il segno. Mette in difficoltà Strakosha per la prima volta nell'azione dell'1-1.

Ronaldo 6 - Non è in serata e non riesce mai a rendersi pericoloso. Almeno fino all'azione del rigore, che avvia con uno spunto: dal dischetto questa volta non sbaglia.

All. Allegri 7 - Riesce a rimescolare le carte dopo la peggiore ora del campionato della sua squadra. Fa le scelte giuste con i cambi e dà la svolta al match.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6,5 - Buona gestione del match. Sul rigore ci pensa un po' ma poi prende la decisione più giusta.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (90' Neto), Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (81' Berisha), Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Durmisi, Silva, Berisha, Cataldi, Badelj, Murgia, Neto, Caicedo. All. Inzaghi.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci (40' Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi (60' Bernardeschi), Bentancour; Douglas Costa (70' Cancelo), Dybala, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Cancelo, Spinazzola, Fagioli, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 24' Emre Can (J), 49' Leiva (L), 49' Matuidi (J), 70' De Sciglio (J), 73' Rugani (J), 80' Chiellini (J)

Marcatori: 58' aut. Emre Can (L), 73' Cancelo (J), 88' rig. Ronaldo (J)

