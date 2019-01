Lazio-Juventus, la 'ricetta' di Inzaghi per beffare i bianconeri

LAZIO JUVENTUS INZAGHI / Alla vigilia del match tra la sua Lazio e la Juventus, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Domani affronteremo la squadra più forte d’Italia, una delle migliori in Europa. Ci servirà una gara importante, prove che ci sono riuscite in passato e che speriamo di poter riproporre domani all’Olimpico. I ragazzi hanno lavorato molto bene e con la giusta concentrazione, senz’altro abbiamo bisogno di una prestazione maiuscola per sfidare la Juventus. Ci servirà una prova composta da tutte le componenti: testa, cuore e gambe - spiega il tecnico - Formazione? Possiamo giocare con la difesa a quattro o con quella a tre.

Domani conteranno le motivazioni che la squadra riverserà sul terreno di gioco".

I SINGOLI - "Correa è una risorsa importante che, prima di Napoli, aveva saltato la gara con il Novara per influenza giocando, però, dall’inizio le sei partite precedenti. Domani probabilmente giocherà dall’inizio, ha ottime doti tecniche, è generoso e positivo. Si è inserito bene e ci aiuterà sicuramente da qui alla fine. Giocheremo contro la Juventus ed anche con qualche defezione sappiamo che incontreremo i migliori i numeri uno in Italia in Europa e sappiamo cosa affronteremo e come dovremo comportarci. Cristiano Ronaldo sarà un osservato speciale, si è integrato al meglio nel campionato italiano ed è il calciatore più forte al mondo insieme a Messi".

