CALCIOMERCATO INTER CANDREVA / "Ha trovato poco spazio e chiaramente siamo obbligati a tenere le antenne dritte per valutare se esiste qualche opportunità da valutare insieme". Così Federico Pastorello ha aperto alla cessione di Antonio Candreva, esterno offensivo arretrato nelle gerarchie di Spalletti.

Calciomercato Inter, la Serie A osserva Candreva

Negli ultimi, caldissimi, giorni di questo calciomercato invernale, quindi, l' Inter valuterà eventuali proporste interessanti per il classe 1987, che in questa stagione ha collezionato soltanto 13 presenze totali: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. In, del resto, sono molteplici i club disposti ad accogliere, anche se resta il nodo ingaggio, considerando che il giocatore attualmente percepisce più di tre milioni di euro a stagione. In caso di cessione, non è da escludere, quindi, che i nerazzurri possano partecipare in parte al pagamento dello stipendio.

Tra i club attenti a Candreva ormai da mesi ci sono Torino e Fiorentina. I granata cercano rinforzi dopo il flop di Soriano, mentre i viola potrebbero decidere di rimpiazzare il partente Pjaca, cercato da Genoa e Parma: proprio grifoni e ducali potrebbero bussare alla porta interista, mentre non è da sottovalutare l'idea Bologna. Dall'estero, infine, nelle scorse settimane sono avanzate candidature dalla Premier League (West Ham su tutte) e dalla Turchia (ipotesi Fenerbahçe).

