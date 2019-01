Milan, Piatek saluta il Genoa

MILAN GENOA PIATEK / Piatek saluta il Genoa.

L'attaccante polacco delda qualche ora ha voluto ringraziare il suo ex club sul proprio profilo Instagram ufficiale: "Questa è una dedica per il Genoa, i suoi tifosi, la città di Genova con le sue bellezze e i suoi abitanti. Vi voglio bene e vi ringrazio tutti, mi sono sentito come a casa e vi ringrazio tutti con affetto! Grazie per tutto"