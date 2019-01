CALCIOMERCATO SASSUOLO LEO BAPTISTAO ESPANYOL BOATENG BARCELLONA / Dopo il clamoroso trasferimento di Kevin-Prince Boateng al Barcellona, in casa Sassuolo è tempo di provvedere alla sua sostituzione. Trova conferma, nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il sondaggio fatto per Leo Baptistao.

Attraverso un intermediario, il club neroverde ha chiesto informazioni sul conto del 26enne attaccante dell’. Nessun contatto diretto c’è stato tra le parti. Il calciatore brasiliano, in possesso del passaporto spagnolo, è legato al club catalano da un contratto valido fino al 2021. Ma, con la giusta offerta, può lasciare la sua attuale società in questa sessione di mercato: si parte da una richiesta minima di 6 milioni di euro per il suo cartellino.