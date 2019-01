CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA PIACA / Marko Pjaca è vicinissimo al Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come riporta 'Sky Sport', in questo momento è in corso un incontro tra lae il club ligure per chiudere l'operazione legata all'esterno croato, che chiuderà così l'infelice avventura (in prestito) alla