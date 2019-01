CALCIOMERCATO BARCELLONA BOATENG /Il Barcellona renderà ufficiale nelle prossime ore l’acquisto di Kevin Prince Boateng. Un fulmine a ciel sereno per il calciomercato del Sassuolo, che saluta uno dei suoi calciatori più talentuosi, e una notizia che ha lasciato spiazzati i media di Italia e Spagna. Perché i blaugrana avevano bisogno proprio di lui? Ne abbiamo parlato con Moisés Llorens, redattore del quotidiano spagnolo As che segue da anni le vicende dei catalani.

Boateng al Barça. Moisés, se lo aspettava?

"È stata una sorpresa enorme. Tecnicamente, il calciatore ha i requisiti che il Barcellona cercava: il club voleva una punta versatile, in grado di giocare nelle tre posizioni dell’attacco. Le altre idee erano Stuani, che non si poteva chiudere per ragioni economiche e per non rovinare i rapporti col Girona, e Vela che però è fermo da tre mesi".

Perchè proprio l’ormai ex Sassuolo?

"È ancora da capire, ma Ramon Planes ci ha abituato a diverse scelte inattese.

In realtà c’era stata anche l’idea, affare praticamente chiuso col, ma lo spagnolo esigeva un posto da titolare che al Camp Nou era impossibile da garantirgli".

Come sarà accolto dai sostenitori del Barcellona?

“I tifosi per ora sono in attesa, la certezza è che Boateng abbia molta più esperienza rispetto a un Munir e questo tornerà utile. Sul carattere, poi, tutto è relativo: quando arrivò Arturo Vidal si criticò il suo essere un ‘bad boy’, eppure ora è uno dei calciatori più apprezzati nello spogliatoio blaugrana. Con Kevin Prince può accadere qualcosa di simile: Klopp, che lo conobbe ai tempi del Borussia, diceva di lui che ha un cuore enorme, ma che se perde le staffe diventa pericoloso. Il Barcellona terrà molto d’occhio il suo comportamento in questi sei mesi, nei quali il suo ruolo sarà quello di farsi trovare pronto in caso di infortuni e squalifiche".

Le sue dichiarazioni pro-Real Madrid possono rappresentare un problema ?

“Ma no... Ci sarà qualche stupido che gliele rinfaccerà, ma sappiamo tutti come funziona il calcio. I giocatori cercano sempre il meglio per loro stessi e per la loro famiglia. C’era anche un'altra intervista, in realtà, nella quale Boateng diceva che Cristiano è il migliore al mondo, ma molti hanno omesso il passaggio in cui l’ex Milan aggiunse 'perchè Messi è di un altro pianeta'. Magari tifa davvero per il Real, ma un ragazzo che ha militato in dieci squadre diverse, credete che ne abbia davvero a cuore una sola?".

