CALCIOMERCATO CAGLIARI PELUSO LYKOGIANNIS / Dopo il pareggio rimediato ieri in casa contro l'Empoli, il Cagliari torna prepotentemente a concentrarsi sul mercato in entrata, ma anche in uscita. Il club sardo punta forte su un nuovo terzino sinistro da regalare al tecnico Maran.

Stando a quanto sottolineato da la 'Nuova Sardegna' sono ore caldissime per l'eventuale approdo di Federicoin rossoblù. Negli ultimi giorni ilavrebbe leggermente frenato ma il Cagliari non vorrebbe rinunciare al calciatore con il quale ha già un accordo fino al 2020. Nel caso in cui si dovesse concretizzare l'arrivo di Peluso, il club sardo potrebbe liberare il greco Charalamposche ha proposte da Grecia e Turchia.