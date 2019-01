CALCIOMERCATO INTER ZAPATA / Quando Duvan Zapata lasciò Napoli, non lo fece per volontà del club azzurro. Decise lui, insieme al suo entourage (che lo dichiarò pubblicamente) di voler cambiare aria: il colombiano sentiva di valere molto più di un semplice bomber di scorta. Sentiva di poter essere protagonista assoluto e cercava un progetto in caso di esaltarlo.

Udine, Genova, poi Bergamo: ci ha messo oltre tre anni, ma alla fine Duvan la sua dimensione l’ha trovata. Convincere Gasperini e, probabilmente, il mondo intero non è stato semplice: anche con l’Atalanta, nell’avvio di stagione, il ‘posto fisso’, ce l’aveva solo a singhiozzo.

Per guadagnarselo, per diventare intoccabile, ha dovuto segnare 13 gol in sette giornate: roba da fenomeno vero.

La fama di riserva di lusso, di bomber di scorta, l’aveva stufato, non ne poteva più. Per questo, adesso, Zapata sente di vivere ciò che meritava, di raccogliere quanto seminato in questi anni. E se la gode, senza pensare al futuro: i rumors di calciomercato sono tanti (su tutti per Zapata, si è parlato di Inter), ma al momento i suoi agenti non hanno ricevuto alcuna offerta né il calciatore ha chiesto di trovare una nuova sistemazione. Certo è che, se Duvan continua così, le proposte cominceranno a piovere da tutto il mondo. Per un posto da titolarissimo, ovviamente.

