Chelsea, furia Sarri in conferenza: giocatori umiliati

CHELSEA SARRI CALCIATORI / Maurizio Sarri non ci sta e dopo la sconfttia contro l'Arsenal punta il dito in maniera veemente contro i propri calciatori. Un attacco frontale, fatto in italiano per non rischiare di commettere errori o di omettere qualcosa in lingua inglese.

"Ve lo dico in italiano, oggi sono fortemente incazzato, perché è una partita persa sul piano mentale perché è scesa in campo una squadra con un livello di determinazione nettamente superiore al nostro e questo non lo posso accettare. Pensavo fosse un problema risolto, ma mi sto rendendo conto che non è così. Abbiamo perso per mancanza di determinazione, è una squadra difficilissima da motivare. Se un giocatore ha paura a prendersi delle responsabilità o a parlare con l'allenatore degli errori che abbiamo fatto, non può giocare".