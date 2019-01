CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / La Juventus si è assicurata il cartellino di Aaron Ramsey, almeno a partire dal prossimo giugno. Fabio Paratici sta tentando però di anticipare lo sbarco a Torino del centrocampista gallese, il cui contratto con l'Arsenal scadrà a fine stagione. Il capo area sport dei bianconeri vuole completare il centrocampo di Allegri e mettere Ramsey subito a disposizione del tecnico per avere una preziosa freccia in più per l'assalto soprattutto alla Champions League.

Venerdì dopo l'incontro a Milano con il Genoa ci sono stati dei nuovi contatti con l'Arsenal e l'agente del giocatore, con l'obiettivo di ridurre la distanza con i 'Gunners' sulla valutazione del classe '90 per il cambio di maglia già in questa finestra del mercato. La Juventus non vorrebbe andare oltre i 7-8 milioni di euro, con la società londinese che ne chiederebbe almeno il doppio per dare il via libera all'addio di Ramsey prima del 30 giugno. Si attendono nuovi sviluppi la prossima settimana, con il gallese che ha già sostenuto la prima parte delle visite mediche nei giorni scorsi a Londra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui