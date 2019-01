INTER SASSUOLO DE ZERBI / Due rientri in campionato per Roberto De Zerbi in vista della sfida con l'Inter. Il tecnico del Sassuolo ha diramato l'elenco dei convocati. Tra i 23 giocatori selezionati, si rivedono Adjapong e Boga, rientrati dagli infortuni.

L'ivoriano aveva già rivisto il campo contro ilin Coppa Italia.

I convocati:

Consigli, Pegolo, Satalino, Adjapong, Dell'Orco, Lemos, Ferrari, Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio, Djuricic, Bourabia, Magnanelli, Sensi, Duncan, Locatelli, Boga, Berardi, Matri, Babacar, Berardi, Boateng, Brignola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui