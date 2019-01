CALCIOMERCATO SERIE A GIROUD SARRI HIGUAIN CHELSEA/ Intervistato ai microfoni di 'ESPN', Olivier Giroud, attaccante francese, ha parlato della sua esperienza al Chelsea dopo l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues: "Qualunque calciatore vorrebbe scendere sempre in campo e, vista la mia competitività, fare panchina non mi rende felice".

Parole chiare quelle dell'ex centravanti dell'Arsenal che, con l'imminente arrivo a Londra di Gonzalo, potrebbe trovare ancor meno minuti e riflettere su una possibile cessione, magari in Serie A. Per le ultime notizie sul calciomercato delle big europee---> clicca qui!

L'arrivo di Piatek al Milan però, precluderebbe al campione del Mondo con la maglia della Francia un club dove essere protagonista. In passato, Giroud è stato anche accostato alla Roma, in occasione dell'affare poi sfumato sempre fra il Chelsea ed Edin Dzeko, ma potrebbe tornare di moda per l'estate in caso di addio dell'attaccante bosniaco.

