CALCIOMERCATO NAPOLI ROG / Marko Rog continua ad essere uno dei protagonisti del calciomercato invernale del Napoli. Il centrocampista croato non ha trovato con Ancelotti la continuità che già gli è mancata durante i due anni con Sarri e il club azzurro, come ammesso dallo stesso tecnico, sta valutando la possibilità di farlo partire in prestito fino a giugno.

Sono diversi i club sulle sue tracce: in Germania si sono fatti avanti Schalke 04 ed Eintracht Francoforte, mentre in Spagna è il Siviglia ad essersi già messo in contatto con il ds Giuntoli.

Gli andalusi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre l'idea dei partenopei, che contano ancora sull'esplosione del classe 1995, è lasciar partire il centrocampista in prestito secco o, al massimo, con un opzione d'acquisto molto elevata (circa 20 milioni).

A Siviglia, in ogni caso, non si arrendono: secondo ABC, il club nervionense sa che la volontà del calciatore è giocare nella Liga ed Estadio Deportivo riporta che presto alcuni dirigenti potrebbero viaggiare in Italia per tentare di chiudere l’accordo. Proprio ABC ha intervistato Ivan Juric, ex tecnico del Genoa ma anche ex calciatore del Siviglia, che ha descritto così il croato: “Fortissimo, oltre ad essere bravo tecnicamente e tatticamente, ha grande forza. È perfetto per il 3-5-2 che sta usando Machin”.

