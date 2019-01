DIRETTA ROMA TORINO CONFERENZA STAMPA DI FRANCESCO / Giornata di vigilia per la Roma di Eusebio DiFrancesco. I giallorossi tornano in campo in Serie A dopo la sosta contro il Torino. Il tecnico in conferenza stampa presenza il match in programma domani allo stadio Olimpico alle ore 15.00. Calciomercato.it ha seguito le sue parole in diretta.

"Manolas si è allenato gli ultimi tre giorni, sarà disponibile. Florenzi ha una brutta influenza, valuterò oggi se potrà essere convocato oppure no. Conosco molto bene Mazzarri come allenatore, è molto attento a preparare la partita. È una buona squadra, lo ha dimostrato in tante occasioni, soprattutto in trasferta. Dzeko? Sia lui che Schick sono in ottima condizione, è leggermente favorito Edin in questo momento. Ma domani deciderò chi mandare in campo. Sono contento di avere due opzioni importanti in avanti, grazie alla crescita dell'ultimo periodo di Schick.

Ha continuato a lavorare con grandissima intensità, ma non sono ancora soddisfatto del tutto, perché so, e lo sa anche lui, che può dare di più".

DE ROSSI, PASTORE E LA FORMAZIONE - "De Rossi ha cominciato ad allenarsi, spero di poterlo avere in gruppo dalla prossima settimana. Da quel momento, potremo valutare realmente la situazione del suo ginocchio. Karsdorp potrebbe essere in campo dal primo minuto anche domani, se la giocherà con Santon. Pastore deve fare camminare la palla, sta raggiungendo una buona condizione fisica. Deve acquisire continuità. Valuterò, ma è più probabile che giochi l'olandese dall'inizio rispetto all'argentino. In questo momento, non chiederò a Pastore di fare la mezzala, continueremo a giocare con lo stesso modulo. El Shaarawy ha cominciato ad allenarsi con la squadra da martedì, Kluivert è nettamente in vantaggio per un posto da titolare per domani. Nzonzi oggi farà il primo allenamento con la squadra, anche per lui valuterò dopo l'ultima seduta". Conclude Di Francesco: "Contro il Torino non sarà una partita facile, ma abbiamo l'obbligo di portare a casa i tre punti e cercheremo di sbloccarla il prima possibile. Zaniolo ha giocato con più continuità, potrebbe esserci lui dall'inizio. Ma non è una certezza. Mi sento di dire che siamo cresciuti, questo sì. Quest'anno ci siamo ammalati spesso, mi auguro che non accada più".

