MILAN OZIL / L'affare Piatek e l’addio imminente di Higuain stanno monopolizzando negli ultimi giorni il mercato del Milan: Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti. Nelle ultime ore, scrive il 'Corriere dello Sport', non si è parlato però solo del polacco e del 'Pipita' tra i dirigenti rossoneri. Al 'Diavolo' sarebbe infatti stato proposto Mesut Özil, ormai fuori dai piani di Emery all'Arsenal.

Il fantasista tedesco, accostato anche all', avrebbe il via libera dell’estimatorema non quello di Gazidis.

Il nuovo Ad avrebbe subito bloccato ogni eventuale trattativa, visto che l’ingaggio di un quasi 30enne non rientrerebbe nei futuri progetti della società. Gazidis preferirebbe costruire la squadra intorno a gente giovane, non oltre i 25-26 anni, al contrario di Maldini che per dare esperienza alla rosa di Gattuso non vedrebbe male l'innesto di qualche calciatore più maturo e navigato soprattutto dopo il sempre più probabile addio di Higuain.

