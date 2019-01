CALCIOMERCATO MILAN MALCOM / Higuain e non solo: per il Milan sul fronte cessioni si è parlato anche di Calhanoglu, nonostante Gattuso lo consideri incedibile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così in caso di partenza - al momento remota - del turco,dovrebbe trovare un sostituto e si è parlato di, ormai fuori dai piani di Valverde al Lo stesso Malcom è anche un'idea per la Juventus , ma il suo futuro sembra essere lontano dall'Italia: come si legge su 'sport.es', infatti, ilha mosso i primi concreti passi per prenderlo dal club catalano. Ci sarebbero già stati i primi contatti e gli 'Spurs' avrebbero chiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Una soluzione che avrebbe ottenuto il via libera dal Barcellona e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.