JUVENTUS MILAN CALABRIA / Non si placano le polemiche dopo Juventus-Milan: la direzione di gara di Banti non ha convinto i rossoneri che hanno protestato anche nel dopo gara, evidenziando la mancanza di un presunto calcio di rigore (intervento di Conti) e il fuorigioco (che le immagini hanno dimostrato non esserci) fischiato a Cutrone lanciato da solo a rete.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sui social ha fatto sentire la sua rabbia anche Davideche su Instagram ha postato: "Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obiettivi... Più forti di prima, più uniti di prima".