CALCIOMERCATO TOTTENHAM ORIGI / Fuori casa per infortunio per oltre un mese: Harry Kane ha messo nei guai Pochettino proprio quando è in arrivo il momento più importante della stagione per il Tottenham. L'attaccante inglese potrebbe saltare il doppio confronto Champions contro il Borussia Dortmund: un problema considerato che Son è impegnato in Coppa d'Asia e in rosa c'è come attaccane il solo Llorente, peraltro indicato come possibile partente.

Ecco allora la necessità di mettere le mani su un altro attaccante e il nome che fa gol agli 'Spurs' è quello di Divock, 23enne attaccante del Liverpool. Poco utilizzato di, contratto in scadenza nel 2022, il belga rappresenterebbe la soluzione ideale per far fronte all'emergenza offensiva per età e conoscenza della Premier League. Lo riferisce il 'Telegraph' che spiega però come ci sarebbe da vincere la resistenza dei 'Reds' che avrebbero dei dubbi sul rinforzare una rivale d'alta classifica. Origi in passato è stato accostato anche ad alcune squadre italiane, come il, ora alle prese con la queestione Higuain.