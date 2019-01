JUVENTUS INFORTUNIO MANDZUKIC / "Lavorando duramente per tornare con i miei compagni in un paio di settimane". È l'annuncio di Mario Mandzukic riguardo al suo infortunio al flessore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prima del match di Supercoppa tra, l'attaccante croato ha parlato così delle proprie condizioni su Instagram. Sospiro di sollievo, dunque, per i tifosi bianconeri: la sua presenza per la doppia sfida di Champions League contro l'non è in dubbio.