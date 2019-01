JUVENTUS MILAN HIGUAIN / Higuain non è stato per nulla il protagonista di Juventus-Milan valida per la Supercoppa Italiana.

Il 'Pipita', dato vicino all'addio al Milan per trasferirsi al Chelsea, è entrato a venti minuti dal termine non riuscendo a incidere nel match vinto dai bianconeri per 1-0 grazie a. Al fischio finale, poi, l'argentino non ha nascosto il suo nervosismo scagliandosi verbalmente nei confronti - forse - di qualche avversario o dell'arbitro Banti.