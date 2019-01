MILAN PELLEGATTI SIPARIETTO A SKY / Il Milan è volato a Gedda per la Supercoppa Italiana contro la Juventus. A seguito della squadra, come accade ormai da anni, c'è anche CarloPellegatti.

In serata il noto giornalista è stato ospite a Sky Sport, al programma Calciomercato l'Originale: durante il collegamento dall'Arabia Saudita è stato etichettato dallo studio come pensionato. La risposta di Pellegatti, con il sorriso sulle labbra, non si è fatta attendere: "Ma quale pensionato!" le parole con cui ha ripreso Alessandro Bonan. Pellegatti dopo l'addio a Mediaset ha aperto un canale youtube con il quale continua ad aggiornare sul Milan